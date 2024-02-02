У Дніпрі водій BMW дрифтував прямо на “зебрі” та ледь не збив людину (ВІДЕО)

Так звані “дрифтери” — вoдiї, якi рoзгaняють свoї aвтoмoбiлi нa вулицях i вдaються дo “кoнтрoльoвaнoгo зaнoсу” - наражають на небезпеку інших громадян.

Так, нещодавно у Дніпрі водій BMW дрифтував прямо на “зебрі” та ледь не збив людину.

Правопорушення зафіксували камери “Безпечного міста”, про це повідомив Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

За його словами, водія притянули до відповідальності за порушення ПДР та в нього вилучили водійське посвідчення.

Дрифта на пішохідних переходах (як ми бачимо на прикладі цього відео з Дніпра), і взагалі на дорогах загального користування, бути не повинно. Патрульною поліцією цього водія притягнуто до відповідальності за порушення ПДР, що спричинило створення аварійної обстановки. Також забезпечено проведення огляду на стан наркотичного сп’яніння (чекаємо на результат з медзакладу), вилучено посвідчення водія, відповідно до закону. Як і повинно бути, – зазначив Білошицький.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі п’яний водій без прав катався з наркотиками в кишені.

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