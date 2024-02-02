Мешканці Дніпра влаштували самосуд над чоловіком, який вдарив та пограбував дівчину

Правоохоронці затримали чоловіка.

У Дніпрі мешканці влаштували самосуд над чоловіком, який вдарив та пограбував дівчину: зловмисника прив’язали скотчем до стовпа та викликали на місце поліцію.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

З відео, яке опублікували у мережі, стає зрозуміло, що чоловік вдарив дівчину та забрав в неї телефон, планшет та гроші. Крадені гаджети він відніс в ломбард.

На місце викликали правоохоронців.

Ми звернулися за коментарем до поліції щодо цього інциденту. Журналісту dnepr.info повідомили, що чоловіка затримали.

Подробиці будуть пізніше.

Читайте також:

Українська

Автор: