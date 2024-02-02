Известный сурок Тимка спрогнозировал, когда в Украину придет весна

2 февраля в мире празднуют День сурка.

В Украине в этот день традиционно будят сурка-предсказателя Тимку III, чтобы узнать, когда ждать весну. Отметим, предсказатель живет на биостанции Каразинского университета в селе Гайдары Харьковской области.

Итак, по прогнозу Тимки ІІІ, весна в Украине наступит через шесть недель.

Об этом сообщают СМИ.

Тимка говорит, что хватит нам уже нестабильной весны. Что весна может быть только украинской. Поэтому ждем через шесть недель нашу украинскую теплую весну, — «перевела» предсказание сурка сотрудница университета Надежда Токарская.

Отметим, таким образом в Харьковской области сурки прогнозируют погоду с 2004 года. Почетную миссию предсказателя за все годы выполняли три грызуна: Тимка, Тимка ІІ, а с 2018 года — Тимка ІІІ.

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