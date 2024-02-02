У Дніпрі помітили рідкісного хижого птаха: ніс здобич у пазурах (ФОТО)

Фото він опублікував у соцмережі.
Це боривітер (або постільга, трепещук, вітролом) – рідкісний хижак, який допомагає боротися зі шкідниками!
У Дніпрі мешкають не лише чарівні синички і мініатюрні золотомушки, але й хижі птахи. Серед них — боривітер. Птах допомагає боротися зі шкідниками! Дніпро, грудень 2023 рік, – підписав Юрій фото.
Свою назву боривітер отримав за звичку час від часу зависати на одному місці в повітрі, вистежуючи здобич, тримаючись проти вітру і ніби переборюючи його. Для ширяння боривітри користуються висхідними потоками повітря.
Зазначимо, деякі види цих птахів належать до Червоної Книги України.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області яструб вполювавши здобич, попався іншому мисливцю (ФОТО).
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