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  • У Дніпрі помітили рідкісного хижого птаха: ніс здобич у пазурах (ФОТО)

У Дніпрі помітили рідкісного хижого птаха: ніс здобич у пазурах (ФОТО)

Сьогодні 10:00
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Мешканцю Дніпра Юрію Мухіну вдалося сфотографувати у місті рідкісного хижого птаха.

Новости Днепра про У Дніпрі помітили рідкісного хижого птаха: ніс здобич у пазурах (ФОТО)

Фото він опублікував у соцмережі.

Це боривітер (або постільга, трепещук, вітролом) – рідкісний хижак, який допомагає боротися зі шкідниками!

У Дніпрі мешкають не лише чарівні синички і мініатюрні золотомушки, але й хижі птахи. Серед них — боривітер. Птах допомагає боротися зі шкідниками! Дніпро, грудень 2023 рік, – підписав Юрій фото.

Свою назву боривітер отримав за звичку час від часу зависати на одному місці в повітрі, вистежуючи здобич, тримаючись проти вітру і ніби переборюючи його. Для ширяння боривітри користуються висхідними потоками повітря.

Зазначимо, деякі види цих птахів належать до Червоної Книги України. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області яструб вполювавши здобич, попався іншому мисливцю (ФОТО). 

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Новости Днепра про У Дніпрі помітили рідкісного хижого птаха: ніс здобич у пазурах (ФОТО)Українська

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