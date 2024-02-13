У ЦЕК анонсували масштабне відключення світла у Дніпрі на 13 лютого: перевірте свою адресу

Заряджайте все!

На сьогодні, 13 лютого, ЦЕК анонсувала масштабне відключення світла у Дніпрі у зв’язку з проведенням планових робіт.

Електроенергії не буде орієнтовно до 17:00.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Архітектора Заболотного: 1-18, 19-А, 20-24, 26;

вул. Василя Сліпака: 1-А, 2-22, 24-34 (парні), 66;

вул. Грушова: 1-А, 2-12, 14, 16;

вул. Енергетична: 2-А;

вул. Івана Франка: 22, 24, 33, 37, 39;

вул. Корейська: 2-8 (парні), 10-А, 12;

вул. Матроська: 1-27, 29-37 (непарні);

вул. Молодіжна: 2-8, 10;

вул. Осипа Бодянського: 1-10, 11-А, 12-18, 20, 24;

вул. Панельна: 1, 2, 3/2, 4-9, 10-А, 11-А, 13-34, 36;

вул. Перемоги: 212, 214, 216;

вул. Празька: 2-10 (парні);

вул. Шинна: 3, 4;

пров. Матроський: 1-6, 8-14 (парні), 17, 19, 23, 25;

пров. Молодіжний: 14-А, 15;

просп. Богдана Хмельницького: 53, 55, 59, 144.

З 9:00 до 17:00 не буде світла за такими адресами:

вул. Яхонтова: 2, 4, 11, 12;

пров. Смарагдовий: 1, 2-А, 3-7, 9-15 (непарні), 16-23, 25-33(непарні);

пров. Фіалковий: 39, 41, 43, 44-60 (парні);

вул. Бутакова: 4;

вул. Веселки: 1, 2-А, 3, 5, 7, 15, 20, 22-А, 24-А, 26-А, 27, 32, 36, 38-А, 48, 96, 181, 211;

пров. Блакитний: 3-8, 10-12, 14-17, 20-23, 25, 27-31, 33, 35;

пров. Фіалковий: 1-13, 15, 18, 19, 21, 23-27, 29-31, 34, 36-38, 40;

вул. Агатова: 1;

вул. Дорога: 1-А, 2, 3, 5-А, 7, 14, 16;

вул. Солом’янська: 4-14 (парні), 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 42, 54, 56, 104, 131-Г;

вул. Татарська: 8, 10, 118, 131-Г, 141, 143, 154, 159, 163, 164-Б, 165, 167.

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