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Самые популярные украинские университеты: какие вузы попали в этот рейтинг

Сегодня 10:37
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Некоторые вузы Днепра попали в престижный украинский рейтинг.

Новости Днепра про Самые популярные украинские университеты: какие вузы попали в этот рейтинг

Речь идет о рейтинге украинских университетов UniRank University Ranking, куда попали 192 вуза. Об этом сообщили на Facebook-странице Днепропетровского государственного университета внутренних дел.

UniRank University Ranking – международный неакадемический рейтинг, указывающий на качество представления и популярность университетов в интернет-пространстве на основе независимых вебометрических показателей, собранных из авторитетных источников (Moz, Majestic, SimilarWeb).

Целью рейтинга UniRank University Ranking является помощь студентам, преподавателям и ученым оценить общую популярность университета.
Отмечается, что рейтинг создавался на действительных объективных данных независимых источников вебаналитики. В рейтинг вошли следующие вузы:

19 место в рейтинге заняла НТУ «Днепровская политехника» (прежнее название — «Горный университет»);
25 строчку в списке занял Украинский государственный университет науки и технологий;
Днепровский университет имени Олеся Гончара – 60 место;
Днепровская медицинская академия – 89;
Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры – 107;
Днепровский государственный аграрно-экономический университет – 111;
Университет Альфреда Нобеля – 117;
Украинский государственный химико-технологический университет – 144;
Университет таможенного дела и финансов – 166;
Днепровский гуманитарный университет – 186.

Напомним, два вуза Днепра вошли в ТОП-20 вузов Украины по версии авторитетного мирового рейтинга, оценивающего академическую представленность учреждения и цитируемость ученых вуза.

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Новости Днепра про Самые популярные украинские университеты: какие вузы попали в этот рейтингУкраїнська Новости Днепра про Самые популярные украинские университеты: какие вузы попали в этот рейтингРусский

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