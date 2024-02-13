Як у Дніпрі після масованої атаки працює громадський транспорт

Ніч у Дніпрі була неспокійною – ворог атакував місто безпілотниками. На жаль, є влучання.
Проте, незважаючи на це, сьогодні, 13 лютого, всі маршрути громадського транспорту працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Загалом на маршрути електротранспорту вийде 220 одиниць рухомого складу. Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.
Також по місту працюватимуть 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 644 автобуси (з них 93 – великої місткості).
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