Як у Дніпрі після масованої атаки працює громадський транспорт

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Ніч у Дніпрі була неспокійною – ворог атакував місто безпілотниками. На жаль, є влучання.

Проте, незважаючи на це, сьогодні, 13 лютого, всі маршрути громадського транспорту працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 220 одиниць рухомого складу. Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.

Також по місту працюватимуть 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 644 автобуси (з них 93 – великої місткості).

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