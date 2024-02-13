Как в Днепре после массированной атаки работает общественный транспорт

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Ночь в Днепре была неспокойной – враг атаковал город беспилотниками. К сожалению, есть «прилеты».

Однако, несмотря на это, сегодня, 13 февраля, все маршруты общественного транспорта будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 220 единиц подвижного состава. Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.

Также по городу будут работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 644 автобуса (из них 93 – большой вместимости).

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