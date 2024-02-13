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  • Через ворожий обстріл Дніпра одна з ТЕС ДТЕК припинила виробництво електроенергії

Через ворожий обстріл Дніпра одна з ТЕС ДТЕК припинила виробництво електроенергії

Сьогодні 08:25
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Уночі ворог масовано атакував Дніпропетровщину безпілотниками.

Новости Днепра про Через ворожий обстріл Дніпра одна з ТЕС ДТЕК припинила виробництво електроенергії

Наші захисники знищили 10 “шахедів” у Дніпровському районі. Але, на жаль, є й кілька влучань в обласному центрі.

Як повідомили в компанії ДТЕК, внаслідок ворожого обстрілу одна з їхніх ТЕС припинила виробництво електроенергії.

У ніч з 12 на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Станція припинила виробництво електроенергії, – повідомили в ДТЕК.

Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання.

Новости Днепра про Через ворожий обстріл Дніпра одна з ТЕС ДТЕК припинила виробництво електроенергії

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Новости Днепра про Через ворожий обстріл Дніпра одна з ТЕС ДТЕК припинила виробництво електроенергіїУкраїнська

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