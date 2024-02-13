Через ворожий обстріл Дніпра одна з ТЕС ДТЕК припинила виробництво електроенергії

Наші захисники знищили 10 “шахедів” у Дніпровському районі. Але, на жаль, є й кілька влучань в обласному центрі.
Як повідомили в компанії ДТЕК, внаслідок ворожого обстрілу одна з їхніх ТЕС припинила виробництво електроенергії.
У ніч з 12 на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Станція припинила виробництво електроенергії, – повідомили в ДТЕК.
Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання.
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