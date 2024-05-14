Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Дніпропетровщина — в трійці лідерів антирейтингу по закриттю ФОПів

Сьогодні 13:21
просмотров

Дніпропетровська область опинилася на третьому місці в антирейтингу по закриттю ФОПів.

Так, на Дніпропетровщині у 2024 році закрили свої бізнеси майже 2,4 тисячі фопів або 7.7%.

Про це повідомляє “Опендатабот”.

Лідером по припиненню ФОПів став Київ – понад 3,8 тисяч або 12,4%. На другому місці опинилася Харківщина, де, як і на Дніпропетровщині, припинили свою діяльність майже 2,4 тисячі бізнесів (7.7%). До антирейтингу також потрапили Одещина та Львівщина — 7.7% та 6.8% відповідно.

Новости Днепра про Дніпропетровщина — в трійці лідерів антирейтингу по закриттю ФОПів

Найчастіше закриваються фопи, які працюють у сферах роздрібної торгівлі — 10 773 (34.9%), комп’ютерного програмування (10,1%) та оптової торгівлі (6.2%).

Новости Днепра про Дніпропетровщина — в трійці лідерів антирейтингу по закриттю ФОПів

За даними “Опендатабот”, у 2024 році в Україні закрили свої бізнеси майже 31 тисяча фопів. Проте нових бізнесів відкривається у двічі більше — понад 74 тисячі за перший квартал цього року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що жителів Дніпра обурили футболки “ухилянт”, які почали продавати в одному із ТРЦ.

Читайте також:

Новости Днепра про Дніпропетровщина — в трійці лідерів антирейтингу по закриттю ФОПівУкраїнська Новости Днепра про Дніпропетровщина — в трійці лідерів антирейтингу по закриттю ФОПівРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Жителів Дніпра обурили футболки “ухилянт”, які почали продавати в одному із ТРЦ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:51
    Жителів Дніпра обурили футболки “ухилянт”, які почали продавати в одному із ТРЦ

    У ТРЦ Дніпра почали продавати футболки для "ухилянтів".

    Як виглядав і де знаходився перший музичний магазин Катеринослава: у його будівлі може побувати кожен (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:39
    Як виглядав і де знаходився перший музичний магазин Катеринослава: у його будівлі може побувати кожен (ФОТО)

    Старовинні будівлі міста Дніпра таять у собі численні історії своїх…

    У центрі Дніпра зіткнулися Mazda та Toyota: рух ускладнено
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:29
    У центрі Дніпра зіткнулися Mazda та Toyota: рух ускладнено

    У Дніпрі на перетині вулиць Виконкомівська — Святослава Хороброго зіштовхнулися…

    У Дніпрі три тижні не курсуватимуть деякі трамваї через ремонт колій неподалік вокзалу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:53
    У Дніпрі три тижні не курсуватимуть деякі трамваї через ремонт колій неподалік вокзалу

    У Дніпрі триває ремонт трамвайних колій поблизу Вокзальної площі.

    Наверх