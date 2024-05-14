Дніпропетровщина — в трійці лідерів антирейтингу по закриттю ФОПів

Так, на Дніпропетровщині у 2024 році закрили свої бізнеси майже 2,4 тисячі фопів або 7.7%.
Про це повідомляє “Опендатабот”.
Лідером по припиненню ФОПів став Київ – понад 3,8 тисяч або 12,4%. На другому місці опинилася Харківщина, де, як і на Дніпропетровщині, припинили свою діяльність майже 2,4 тисячі бізнесів (7.7%). До антирейтингу також потрапили Одещина та Львівщина — 7.7% та 6.8% відповідно.
Найчастіше закриваються фопи, які працюють у сферах роздрібної торгівлі — 10 773 (34.9%), комп’ютерного програмування (10,1%) та оптової торгівлі (6.2%).
За даними “Опендатабот”, у 2024 році в Україні закрили свої бізнеси майже 31 тисяча фопів. Проте нових бізнесів відкривається у двічі більше — понад 74 тисячі за перший квартал цього року.
Нагадаємо, раніше ми писали, що жителів Дніпра обурили футболки “ухилянт”, які почали продавати в одному із ТРЦ.
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