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  • Жителів Дніпра обурили футболки “ухилянт”, які почали продавати в одному із ТРЦ

Жителів Дніпра обурили футболки “ухилянт”, які почали продавати в одному із ТРЦ

Сьогодні 12:51
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У ТРЦ Дніпра почали продавати футболки для "ухилянтів".

Новости Днепра про Жителів Дніпра обурили футболки

Кілька тижнів тому українські онлайн-магазини почали продавати футболки з принтом “Ухилянт”, “дружина Ухилянта” та ін. Це неабияк збурило людей, які не вважають, що хтось має носити одяг, який пропагує “ухильництво” від мобілізації під час війни. А в Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що флешмоб “ухилянт” може бути частиною ІПСО росіян, аби зірвати призов на військову службу.

Днями футболки з такими написами з’явилися в одному із ТРЦ. 

Дніпро, “Караван”. А що, “Доброго вечора, ми з України” вже не носять? Тепер модно “Ухилянт”? Яка ганьба! Тим, хто це продає і тим, хто купує, – йдеться у Facebook-спільноті “Файне місто Дніпро”.

Новости Днепра про Жителів Дніпра обурили футболки

Дніпряни обурені появою у продажу футболок “для ухилянтів”. Люди не розуміють, про що думали виробник та продавець, коли виготовляли/замовляли одяг з такими написами. Лунають навіть радикальні заклики “спалити цей магазин”.

Новости Днепра про Жителів Дніпра обурили футболки

Зауважимо, що після хвилі критики онлайн-магазини, які продавали футболки “ухилянт”, перестали це робити. Тож можливо суспільний тиск змусить і власників торгової точки в ТРЦ Дніпра прибрати з вітрини одяг з контроверсійними написами. 

“Ухилянт” – звідки з’явився цей флешмоб 

На початку року в тіктоці став популярним тренд “Я ухилянт”. У соцмережах почали з’являтися відео з чоловіками, які показують мальовничі краєвиди, відпочинок на морі або в ресторані й підписують свої дописи так: “Будь-яка погода хороша, коли ти ухилянт”, “Як відчувається життя, коли ти ухилянт” тощо.

Згодом до тренду долучилися військові, які висміювали “ухилянтів” з попередніх відео. Бійці почали публікувати відео з гештегом #будніухилянта, в яких показують службу, будні в окопах і фрагменти бойових дій.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО зазначають, що тренд “ухилянт” може бути спрямованим на дискредитацію мобілізаційного процесу та має на меті посилити негативні настрої в українському суспільстві, щоб підірвати обороноздатність України. 

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