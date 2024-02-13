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  • Масована атака БпЛА на Дніпро: знищили 10 “шахедів”, але є й кілька влучань

Масована атака БпЛА на Дніпро: знищили 10 “шахедів”, але є й кілька влучань

Сьогодні 07:38
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Другу ніч поспіль ворог масовано атакує БпЛА Дніпропетровщину.

Новости Днепра про Масована атака БпЛА на Дніпро: знищили 10

У ніч з 12 на 13 лютого наші захисники знищили 10 “шахедів” у Дніпровському районі. Але є й кілька влучань у Дніпрі.

Під ударом опинився енергетичний об’єкт. Виникла пожежа, яку вгамували рятувальники. Поцілив агресор і по інфраструктурному об’єкту. Там також зайнялося. Вогонь оперативно загасили.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Дякую тим, хто 24/7 ліквідує наслідки російського терору. Серед них й герої-енергетики. Вони вже повернули світло мешканцям Павлоградського району після вчорашніх атак. Зараз же працюють в обласному центрі. Там теж заживили майже всі домівки, – додав Лисак.

Крім того, вночі російська армія била з артилерії по Нікополю, Марганцю та Мирівській громаді.

Пошкоджені три приватні будинки. Одна господарська споруда зруйнована й ще одна – понівечена. Побиті півсотні сонячних панелей.

Новости Днепра про Масована атака БпЛА на Дніпро: знищили 10

Новости Днепра про Масована атака БпЛА на Дніпро: знищили 10

Новости Днепра про Масована атака БпЛА на Дніпро: знищили 10

На щастя, всюди – без загиблих і постраждалих.

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