Чи подовжать у Дніпрі термін дії учнівських квитків, аби школярі користувалися пільгами під час канікул

У Дніпрі вирішили подовжити термін дії учнівських квитків, аби діти могли користуватися пільгами на проїзд у громадському транспорті під час літніх канікул.

Учнівські квитки, які дійсні до 31 травня 2024 року, подовжать за допомогою голограмної наліпки до 15 липня 2024 року. Це стосується учнів 4-х та 9-х класів.

Про це повідомили в пресслужбі Дніпровської міської ради.

Директор КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «єДніпро» Дніпровської міськради Артем Трапезніков зазначив, що 31 травня розпочнеться підготовка до масштабного перевипуску учнівських квитків. Так як більшість учнів 9-х класів ще не визначилися з планами після випуску, термін дії учнівських продовжили.

“Більшість учнів 9-х класів ще не визначилась із вибором закладу освіти: залишитись навчатись у своєму закладі або подавати документи до інших. Саме тому було вирішено під час канікул продовжити термін дії учнівського голограмою, аби у всіх школярів була можливість користуватись пільгами навіть влітку”, — зазначив під час брифінгу 14 травня Артем Трапезніков.

Він також розповів, що потрібно для того, аби перевипустити учнівський.

«Від закладів освіти ми очікуємо списки учнів для перевипуску квитків. Після цього «єДніпро» перевірить усю інформацію. Після повної перевірки списків дані відправлятимуть на друк. Далі готові учнівські видаватимемо закладам освіти. Найголовніше завдання перевипуску – оновлення даних дитини. Хто ще з батьків не надав фото дитини для цього, мають це зробити. Фото має бути без зайвих елементів на світлому фоні у форматі jpg. Його потрібно надіслати класному керівнику”, – додав Артем Трапезніков.

З питаннями щодо учнівських квитків можна звертатися на гарячу лінію КП «єДніпро» за номерами: 067-876-94-49, 050-876-94-49, 063-876-94-94 з понеділка по четвер з 09:00 до 18:00, у п’ятницю — з 09:00 до 16:45.

У міській раді нагадали, що учнівський квиток дає можливість школярам Дніпра користуватися електротранспортом безкоштовно, а автобусами — зі знижкою у 25 %.

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