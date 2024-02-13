У міськраді повідомили, які школи Дніпра тимчасово перейшли на дистанційку

У Дніпрі через нічний обстріл енергетичної інфраструктури проводиться евакуація однієї з лікарень та тимчасово зачинили деякі школи. Адже найближчим часом, за прогнозами, очікується похолодання, яке в нинішньому стані система не витримає.
Пізніше у департаменті гуманітарної політики міської ради повідомили, що сьогодні, 13 лютого, у Дніпрі перейшли на дистанційне навчання школи №129, №136, №98.
Крім того, сьогодні скорочено день навчань у школах №11 та №27. А відзавтра у цих закладах також буде дистанційне навчання.
Інші школи міста працюють, як і працювали раніше.
Щодо подальшої роботи шкіл ж/м Придніпровськ буде повідомлено додатково, – додали у департаменті.
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