В горсовете сообщили, какие школы Днепра временно перешли на дистанционку

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В Днепре из-за ночного обстрела энергетической инфраструктуры проводится эвакуация одной из больниц и временно закрыли некоторые школы. Ведь в ближайшее время, по прогнозам, ожидается похолодание, которое в нынешнем состоянии система не выдержит.

Позже в департаменте гуманитарной политики городского совета сообщили, что сегодня, 13 февраля, в Днепре перешли на дистанционное обучение школы №129, №136, №98.

Кроме того, сегодня сокращен учебный день в школах №11 и №27. А с завтрашнего дня в этих заведениях также будет дистанционное обучение.

Другие школы города работают, как и работали раньше.

По дальнейшей работе школ ж/м Приднепровск будет сообщено дополнительно, – добавили в департаменте.

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