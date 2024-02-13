В горсовете сообщили, какие школы Днепра временно перешли на дистанционку

В Днепре из-за ночного обстрела энергетической инфраструктуры проводится эвакуация одной из больниц и временно закрыли некоторые школы. Ведь в ближайшее время, по прогнозам, ожидается похолодание, которое в нынешнем состоянии система не выдержит.
Позже в департаменте гуманитарной политики городского совета сообщили, что сегодня, 13 февраля, в Днепре перешли на дистанционное обучение школы №129, №136, №98.
Кроме того, сегодня сокращен учебный день в школах №11 и №27. А с завтрашнего дня в этих заведениях также будет дистанционное обучение.
Другие школы города работают, как и работали раньше.
По дальнейшей работе школ ж/м Приднепровск будет сообщено дополнительно, – добавили в департаменте.
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