У Дніпрі через нічний обстріл евакуюють одну з лікарень та тимчасово зачиняють школи

Уночі росіяни атакували область безпілотниками.



Наші захисники знищили 10 “шахедів” у Дніпровському районі. Але, на жаль, є кілька влучань у Дніпрі – в інфраструктурний та енергетичний об’єкти.

Через нічний обстріл у місті евакуюють одну з лікарень та тимчасово зачиняють школи

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Через нічний обстріл ми евакуюємо одну з лікарень, зливаємо систему опалення та вивозимо чималу кількість паліативних хворих. Також зачиняємо школи. Бо за прогнозами найближчим часом очікується похолодання, а втримати систему не вийде, – написав Філатов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині через ворожий артобстріл загинув чоловік.

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