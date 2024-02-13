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  • У Дніпрі через нічний обстріл евакуюють одну з лікарень та тимчасово зачиняють школи

У Дніпрі через нічний обстріл евакуюють одну з лікарень та тимчасово зачиняють школи

Сьогодні 09:59
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Уночі росіяни атакували область безпілотниками.

Новости Днепра про У Дніпрі через нічний обстріл евакуюють одну з лікарень та тимчасово зачиняють школи


Наші захисники знищили 10 “шахедів” у Дніпровському районі. Але, на жаль, є кілька влучань у Дніпрі – в інфраструктурний та енергетичний об’єкти.

Через нічний обстріл у місті евакуюють одну з лікарень та тимчасово зачиняють школи

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Через нічний обстріл ми евакуюємо одну з лікарень, зливаємо систему опалення та вивозимо чималу кількість паліативних хворих. Також зачиняємо школи. Бо за прогнозами найближчим часом очікується похолодання, а втримати систему не вийде, – написав Філатов.

Новости Днепра про У Дніпрі через нічний обстріл евакуюють одну з лікарень та тимчасово зачиняють школи

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині через ворожий артобстріл загинув чоловік.

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Новости Днепра про У Дніпрі через нічний обстріл евакуюють одну з лікарень та тимчасово зачиняють школиУкраїнська

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