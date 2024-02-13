В Днепре из-за ночного обстрела эвакуируют одну из больниц и временно закрывают школы

Наши защитники уничтожили 10 «шахедов» в Днепровском районе. Но, к сожалению, есть несколько «прилетов» в Днепре – в инфраструктурный и энергетический объекты.
Из-за ночного обстрела в городе эвакуируют одну из больниц и временно закрывают некоторые школы.
Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.
Из-за ночного обстрела мы эвакуируем одну из больниц, сливаем систему отопления и вывозим паллиативных больных. Также закрываем школы. По прогнозам в ближайшее время ожидается похолодание, а удержать систему не получится, — написал Филатов.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине из-за вражеского артобстрела погиб мужчина.
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