Трагічний ранок: на Дніпропетровщині через ворожий артобстріл загинув чоловік

Ворог продовжує тероризувати Дніпропетровщину.

Уночі росіяни атакували область безпілотниками. Наші захисники знищили 10 “шахедів” у Дніпровському районі. Але є кілька влучань у Дніпрі.

Уранці ворог вдарив з артилерії по Нікополю. На жаль, загинув 64-річний чоловік.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, у місті у результаті обстрілу пошкоджено приватний будинок. Деталі уточнюють.

У росіян – жодних принципів. День у день цілять по мирним. Оскаженілі терористи, – написав Лисак.

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