Трагическое утро: на Днепропетровщине из-за вражеского артобстрела погиб мужчина

Враг продолжает терроризировать Днепропетровщину.

Ночью россияне атаковали область беспилотниками. Наши защитники уничтожили 10 «шахедов» в Днепровском районе. Но есть несколько «прилетов» в Днепре.

Утром враг ударил из артиллерии по Никополю. К сожалению, погиб 64-летний мужчина.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, в городе в результате обстрела поврежден частный дом. Детали уточняют.

У россиян – никаких принципов. Изо дня в день целят по мирным. Террористы, – написал Лысак.

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