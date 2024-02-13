В Кривом Роге столкнулись ВАЗ и фура: водителя и 15-летнюю пассажирку легковушки зажало в салоне

Сегодня, 13 февраля, в Кривом Роге на улице Владимира Великого произошла ужасная авария – там столкнулись грузовик Iveco и легковушка «ВАЗ-2106». Водителя и 15-летнюю пассажирку легковушки зажало в салоне.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели деблокировали 46-летнего мужчину и девочку из поврежденного автомобиля и передали медикам для дальнейшей госпитализации.
Также до прибытия пожарно-спасательных подразделений врачи госпитализировали еще одну травмированную пассажирку «ВАЗ-2106» — 38-летнюю женщину.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в выходные в Днепре из-за нарушения ПДД произошло 28 ДТП: 5 из них с пострадавшими.
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