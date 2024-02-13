У Кривому Розі зіткнулися ВАЗ та фура: водія та 15-річну пасажирку легковика затисло в салоні

Сьогодні, 13 лютого, у Кривому Розі на вулиці Володимира Великого сталася жахлива аварія – там зіткнулися вантажівка Iveco та легковик «ВАЗ-2106». Водія та 15-річну пасажирку легковика затисло в салоні.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники деблокували 46-річного чоловіка та дівчинку з пошкодженого автомобіля та передали їх медикам для подальшої госпіталізації.
Також до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів лікарі госпіталізували ще одну травмовану пасажирку «ВАЗ-2106» – 38-річну жінку.
Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у вихідні у Дніпрі через порушення ПДР сталося 28 ДТП: 5 із них із потерпілими.
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