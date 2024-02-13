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  • У Кривому Розі зіткнулися ВАЗ та фура: водія та 15-річну пасажирку легковика затисло в салоні

У Кривому Розі зіткнулися ВАЗ та фура: водія та 15-річну пасажирку легковика затисло в салоні

Сьогодні 14:28
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Усього в аварії постраждали троє людей.

Новости Днепра про У Кривому Розі зіткнулися ВАЗ та фура: водія та 15-річну пасажирку легковика затисло в салоні

Сьогодні, 13 лютого, у Кривому Розі на вулиці Володимира Великого сталася жахлива аварія – там зіткнулися вантажівка Iveco та легковик «ВАЗ-2106». Водія та 15-річну пасажирку легковика затисло в салоні.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники деблокували 46-річного чоловіка та дівчинку з пошкодженого автомобіля та передали їх медикам для подальшої госпіталізації.

Також до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів лікарі госпіталізували ще одну травмовану пасажирку «ВАЗ-2106» – 38-річну жінку.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

Новости Днепра про У Кривому Розі зіткнулися ВАЗ та фура: водія та 15-річну пасажирку легковика затисло в салоні

Новости Днепра про У Кривому Розі зіткнулися ВАЗ та фура: водія та 15-річну пасажирку легковика затисло в салоні

Нагадаємо, раніше ми писали, що у вихідні у Дніпрі через порушення ПДР сталося 28 ДТП: 5 із них із потерпілими.

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Новости Днепра про У Кривому Розі зіткнулися ВАЗ та фура: водія та 15-річну пасажирку легковика затисло в салоніУкраїнська

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