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Новости В ЦЭК анонсировали масштабное отключение света в Днепре на 13 февраля: проверьте свой адрес
В ЦЭК анонсировали масштабное отключение света в Днепре на 13 февраля: проверьте свой адрес
Заряжайте все!
На сегодня, 13 февраля, ЦЭК анонсировала масштабное отключение света в Днепре в связи с проведением плановых работ.
Электроэнергии не будет ориентировочно до 17:00.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак,
с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
ул. Архитектора Заболотного: 1-18, 19-А, 20-24, 26;
ул. Василия Слипака: 1-А, 2-22, 24-34 (четные), 66;
ул. Грушевая: 1-А, 2-12, 14, 16;
ул. Энергетическая: 2-А;
ул. Ивана Франко: 22, 24, 33, 37, 39;
ул. Корейская: 2-8 (четные), 10-А, 12;
ул. Матросская: 1-27, 29-37 (нечетные);
ул. Молодежная: 2-8, 10;
ул. Осипа Бодянского: 1-10, 11-А, 12-18, 20, 24;
ул. Панельная: 1, 2, 3/2, 4-9, 10-А, 11-А, 13-34, 36;
ул. Победы: 212, 214, 216;
ул. Пражская: 2-10 (четные);
ул. Шинная: 3, 4;
пер. Матросский: 1-6, 8-14 (четные), 17, 19, 23, 25;
пер. Молодежный: 14-А, 15;
просп. Богдана Хмельницкого: 53, 55, 59, 144.
С 9:00 до 17:00 не будет света по следующим адресам:
ул. Яхонтовая: 2, 4, 11, 12;
пер. Изумрудный: 1, 2-А, 3-7, 9-15 (нечетные), 16-23, 25-33(нечетные);
пер. Фиалковый: 39, 41, 43, 44-60 (четные);
ул. Бутакова: 4;
ул. Радуги: 1, 2-А, 3, 5, 7, 15, 20, 22-А, 24-А, 26-А, 27, 32, 36, 38-А, 48, 96, 181, 211;
пер. Голубой: 3-8, 10-12, 14-17, 20-23, 25, 27-31, 33, 35;
пер. Фиалковый: 1-13, 15, 18, 19, 21, 23-27, 29-31, 34, 36-38, 40;
ул. Агатовая: 1;
ул. Дорогая: 1-А, 2, 3, 5-А, 7, 14, 16;
ул. Соломенская: 4-14 (четные), 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 42, 54, 56, 104, 131-Г;
ул. Татарская: 8, 10, 118, 131-Г, 141, 143, 154, 159, 163, 164-Б, 165, 167.
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