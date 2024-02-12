В выходные в Днепре из-за нарушения ПДД произошло 28 ДТП: 5 из них с пострадавшими

10 и 11 февраля в Днепре патрульные зафиксировали 28 ДТП, 5 из них с пострадавшими. Все аварии произошли из-за нарушения правил дорожного движения.
Об этом сообщили в патрульной полиции Днепропетровской области.
В частности, дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Сергея Подолинского. Предварительно, водитель автомобиля Audi, двигавшийся по улице Сергея Подолинского, не предпочел в движении Volkswagen, водитель которого двигался по Сечевых Стрельцов. В результате столкновения Volkswagen продолжил неуправляемое движение и врезался в дерево. Пострадали его пассажиры. Пострадавших госпитализировали.
На Криворожской водитель автомобиля «Лада» сбил 18-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Девушку госпитализировали в больницу.
Также ДТП произошло на автодороге М-30. Водитель автомобиля «ЗАЗ» съехал в кювет. К счастью, мужчина не пострадал, а вот автомобиль получил механические повреждения. Как выяснилось, в авто отказали тормоза.
Водитель, чтобы избежать столкновения с другим транспортным средством, выехал за пределы проезжей части. Патрульные составили на мужчину протокол за нарушение правил дорожного движения, что повлекло повреждение транспортных средств, – сообщили в патрульной полиции.
Еще одна авария произошла на перекрестке проспекта Поля и улицы Ульянова. Водитель автомобиля Mercedes-Bens, руководствуясь не основным сигналом светофора, проехал перекресток на запрещенный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Gelly. Оба автомобиля получили механические повреждения. К счастью, люди не пострадали. На водителя Mercedes патрульные составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств) КУоАП.
В полиции призвали придерживаться ПДД, чтобы избежать подобных ситуаций!
Напомним, ранее мы писали, что на улицах Днепра появятся новые дорожные знаки: что нужно знать.
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