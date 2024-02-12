У вихідні у Дніпрі через порушення ПДР сталося 28 ДТП: 5 із них із потерпілими

Будь ласка, дотримуйтеся правил дорожнього руху!

10 та 11 лютого у Дніпрі патрульні зафіксували 28 ДТП, 5 із них із потерпілими. Усі аварії сталися через порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомили у патрульній поліції Дніпропетровської області.

Зокрема, дорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталася на перехресті вулиць Січових Стрільців та Сергія Подолинського. Попередньо, водій автомобіля Audi, що рухався вулицею Сергія Подолинського, не надав перевагу в русі Volkswagen, водій якого рухався по Січових Стрільців. В результаті зіткнення Volkswagen продовжив некерований рух та врізався у дерево. Постраждали його пасажири. Обох потерпілих госпіталізували.

На Криворізькій водій автомобіля “Лада” збив 18-річну дівчину, що переходила проїзну частину по пішохідному переходу. Дівчину шпиталізували до лікарні.

Також ДТП сталася на автодорозі М-30. Водій автомобіля “ЗАЗ” з’їхав у кювет. На щастя, чоловік не постраждав, а от автомобіль отримав механічні пошкодження. Як з’ясувалося, у авто відмовили гальма.

Водій, аби уникнути зіткнення з іншим транспортним засобом, виїхав за межі проїзної частини. Патрульні склали на чоловіка протокол за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, – повідомили у патрульній поліції.

Ще одна аварія сталася на перехресті проспекту Поля та вулиці Ульянова. Водій автомобіля Mercedes-Bens, керуючись не основним сигналом світлофора, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора та зіткнувся з автомобілем Gelly. Обидва авто отримали механічні ушкодження. На щастя, люди не постраждали. На водія Mercedes патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

У поліції закликали дотримуватися правил дорожнього руху, щоб уникнути подібних ситуацій!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на вулицях Дніпра з’являться нові дорожні знаки: що треба знати.

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