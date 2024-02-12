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  • У вихідні у Дніпрі через порушення ПДР сталося 28 ДТП: 5 із них із потерпілими

У вихідні у Дніпрі через порушення ПДР сталося 28 ДТП: 5 із них із потерпілими

Сьогодні 13:10
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Будь ласка, дотримуйтеся правил дорожнього руху!

10 та 11 лютого у Дніпрі патрульні зафіксували 28 ДТП, 5 із них із потерпілими. Усі аварії сталися через порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомили у патрульній поліції Дніпропетровської області.

Зокрема, дорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталася на перехресті вулиць Січових Стрільців та Сергія Подолинського. Попередньо, водій автомобіля Audi, що рухався вулицею Сергія Подолинського, не надав перевагу в русі Volkswagen, водій якого рухався по Січових Стрільців. В результаті зіткнення Volkswagen продовжив некерований рух та врізався у дерево. Постраждали його пасажири. Обох потерпілих госпіталізували. 

Новости Днепра про У вихідні у Дніпрі через порушення ПДР сталося 28 ДТП: 5 із них із потерпілими

На Криворізькій водій автомобіля “Лада” збив 18-річну дівчину, що переходила проїзну частину по пішохідному переходу. Дівчину шпиталізували до лікарні.

Новости Днепра про У вихідні у Дніпрі через порушення ПДР сталося 28 ДТП: 5 із них із потерпілими

Також ДТП сталася на автодорозі М-30. Водій автомобіля “ЗАЗ” з’їхав у кювет. На щастя, чоловік не постраждав, а от автомобіль отримав механічні пошкодження. Як з’ясувалося, у авто відмовили гальма.

Водій, аби уникнути зіткнення з іншим транспортним засобом, виїхав за межі проїзної частини. Патрульні склали на чоловіка протокол за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, – повідомили у патрульній поліції.

Новости Днепра про У вихідні у Дніпрі через порушення ПДР сталося 28 ДТП: 5 із них із потерпілими

Ще одна аварія сталася на перехресті проспекту Поля та вулиці Ульянова. Водій автомобіля Mercedes-Bens, керуючись не основним сигналом світлофора, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора та зіткнувся з автомобілем Gelly. Обидва авто отримали механічні ушкодження. На щастя, люди не постраждали. На водія Mercedes патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП. 

Новости Днепра про У вихідні у Дніпрі через порушення ПДР сталося 28 ДТП: 5 із них із потерпілими

У поліції закликали дотримуватися правил дорожнього руху, щоб уникнути подібних ситуацій!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на вулицях Дніпра з’являться нові дорожні знаки: що треба знати.

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Новости Днепра про У вихідні у Дніпрі через порушення ПДР сталося 28 ДТП: 5 із них із потерпілимиУкраїнська Новости Днепра про У вихідні у Дніпрі через порушення ПДР сталося 28 ДТП: 5 із них із потерпілимиРусский

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