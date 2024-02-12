На вулицях Дніпра з’являться нові дорожні знаки: що треба знати

На дорогах та вулицях Дніпра можуть з'явитися нові дорожні знаки.

На дорогах України незабаром з’являться нові дорожні знаки. Про це у своєму Telegram-каналі розповів представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Це не абсолютні нові знаки, однак таких позначок на них до цього не було.

На зображеннях чотирьох дорожніх знаків тепер можна використовувати піктограми, які позначають об’єкти туристичної та спортивної інфраструктури, а також об’єкти культурної спадщини.

Такі зміни Кабмін вніс до Правил дорожнього руху на засіданні у п’ятницю, 9 лютого 2024 року.

Змінами доповнено главу 5 ПДР “Інформаційно-вказівні знаки” розділу 33 “Дорожні знаки”

На знаках 5.57-5.60, які є вказівниками руху, можна застосовувати піктограми обʼєктів туристичної інфраструктури, спортивних споруд, обʼєктів культурної спадщини, зображення яких визначаються ДСТУ 9114:2021.

До інформаційно-вказівних знаків додано нові зображення знаків з застосуванням коричневого тла при позначенні обʼєктів туристичної інфраструктури, спортивних споруд, обʼєктів культурної спадщини:

5.57 “Попередній покажчик напрямків”;

5.58 “Попередній покажчик напрямку”;

5.60 “Покажчик напрямків”.

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