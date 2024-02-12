В Никополе поймали возможного убийцу заместителя городского головы: детали преступления

Подозреваемый в убийстве заместитель городского головы Никополя Виталий Журавлев задержан. Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
Как рассказал глава ОВА Сергей Лысак, вероятному убийце 33 лет. К преступлению подозреваемый готовился около четырех месяцев, а 8 февраля решился осуществить задуманное. Чтобы убить заместителя мэра Никополя, злоумышленник два десятка раз выстрелил в автомобиль, а затем бросил гранату, из-за чего машина загорелась. Водитель погиб на месте.
После этого злоумышленник скрылся с места происшествия и прятался на съемной квартире, а перед этим спрятал орудие убийства в лесополосе, закопав мешок в землю.
Однако через несколько дней правоохранители обнаружили убийцу. Это местный житель.
В настоящее время задержанный под стражей. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве. В ходе проведения следственных действий правоохранители изъяли оружие и патроны, сообщили в прокуратуре.
По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
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