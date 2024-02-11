В Днепре из пожара на Крутогорном спуске чрезвычайники спасли кота

В Днепре произошел пожар Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Огонь разгорелся на лестничной клетке шестнадцатиэтажного жилого дома.
Как установили чрезвычайники, горели домашние вещи в квартире на последнем этаже.
Спасатели достали из задымленного дома кота и оказали пушистому необходимую помощь.
Огонь был локализован через 40 минут. Котика вытащили на улицу в пепле и воде, но, к счастью, целым и невредимым. а по улице по улице спуск Крутогорный.
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