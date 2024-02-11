У Дніпрі з пожежі на Крутогірному узвозі надзвичайники врятували кота

У Дніпрі сталася пожежа на вулиці узвіз Крутогірний.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Вогонь розгорівся на сходовій клітині шістнадцятиповерхового житлового будинку.

Як встановили надзвичайники, горіли домашні речі у квартирі на останньому поверсі.

Рятувальники дістали з задимленого помешкання кота, та надали пухнастому необхідну допомогу.

Вогонь був локалізований за 40 хвилин. Котика витягнули на вулицю у попелі та воді, але, на щастя, цілим та неушкодженим.

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