У Дніпрі з пожежі на Крутогірному узвозі надзвичайники врятували кота

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Вогонь розгорівся на сходовій клітині шістнадцятиповерхового житлового будинку.
Як встановили надзвичайники, горіли домашні речі у квартирі на останньому поверсі.
Рятувальники дістали з задимленого помешкання кота, та надали пухнастому необхідну допомогу.
Вогонь був локалізований за 40 хвилин. Котика витягнули на вулицю у попелі та воді, але, на щастя, цілим та неушкодженим.
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