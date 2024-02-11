На Днепропетровщине спасатели вытащили тело женщины из реки Саксагань

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
В 15:33 к спасателям сегодня поступило сообщение о теле женщины в реке Саксагань вблизи улицы Сагайдачного Саксаганского района города Кривой Рог.
На месте бригада ГСЧСников установила, что тело находится в 1,5 метрах от берега.
С помощью специального снаряжения тело получили и передали сотрудникам полиции.
Что стало причиной смерти женщины не сообщается.
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Козенко Антон
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