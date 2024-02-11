На Днепропетровщине спасатели вытащили тело женщины из реки Саксагань

Спасатели извлекли тело без признаков жизни из реки Саксагань.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

В 15:33 к спасателям сегодня поступило сообщение о теле женщины в реке Саксагань вблизи улицы Сагайдачного Саксаганского района города Кривой Рог.

На месте бригада ГСЧСников установила, что тело находится в 1,5 метрах от берега.

С помощью специального снаряжения тело получили и передали сотрудникам полиции.

Что стало причиной смерти женщины не сообщается.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: