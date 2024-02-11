В Днепре на улице Брылев Путь дотла выгорел Daewoo Lanos

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
У гаражей загорелся автомобиль Daewoo Lanos. Инцидент произошел в 12:27.
Огонь распространился на 5 метров, следы пожара остались рядом на гаражах.
Спасателям удалось потушить пожар за полчаса. К счастью, погибших и травмированных нет. Похоже, что автомобилю восстановлению не подлежит.
Вчера мы сообщали, что на улице Спартака загорелся электросчетчик.
Читайте также:
Автор:
Жовтневый райсуд приговорил к 5 годам лишения свободы мужчину за…
В Днепре на ж/м Тополь десятки человек вышли с флагами…
На территории Никопольского района Днепропетровской области взрывотехники полиции обезвредили четыре…
В Днепре вандалы серьезно повредили могилу Героя, погибшего в боях…
Жовтневый райсуд приговорил к 5 годам лишения свободы мужчину за кражу стройматериалов.
В Днепре на ж/м Тополь десятки человек вышли с флагами Украины и баннерами.
В Днепропетровской области серьезно травмировался 15-летний парень.
На территории Никопольского района Днепропетровской области взрывотехники полиции обезвредили четыре дрона.
В Днепре вандалы серьезно повредили могилу Героя, погибшего в боях за Украину.
СК Днепр-1 обыграл туркменский клуб "Аркадаг" на сборах в Турции.
Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии предупреждает жителей Днепра о сильном тумане.
Сегодня ночью враг обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии.
Захватите с собой зонт!
Враг сегодня снова атаковал Никопольские общины.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!