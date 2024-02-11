В Днепре на улице Брылев Путь дотла выгорел Daewoo Lanos

Сегодня в Днепре на улице Брилев Путь Индустриального района города произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

У гаражей загорелся автомобиль Daewoo Lanos. Инцидент произошел в 12:27.

Огонь распространился на 5 метров, следы пожара остались рядом на гаражах.

Спасателям удалось потушить пожар за полчаса. К счастью, погибших и травмированных нет. Похоже, что автомобилю восстановлению не подлежит.

Вчера мы сообщали, что на улице Спартака загорелся электросчетчик.

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