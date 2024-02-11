В Таромском вандалы изуродовали десятки могил

Неизвестные вандалы изуродовали большое количество могил на кладбище.
По адресу Таромское, 169 км, улица Золотоосенняя кто-то сбил десятки памятников и надгробий.
В Facebook-сообществе «🇺🇦 МЫ ИЗ ТАРОМСКОГО» рассказывают, что одной женщине от увиденного стало плохо. К счастью, неравнодушные граждане быстро нашли лекарство и воду, чтобы привести женщину в чувство.
Сегодня мы сообщали, что на этом кладбище также изуродовали могилу военного, сорвали государственный флаг и сломали установленный крест.
Поиском виновных уже занимается Национальная полиция. Мотивы таких варварских поступков неизвестны.
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