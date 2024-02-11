В Таромском вандалы изуродовали десятки могил

Ужасный акт вандализма произошел в Таромском, на западе Новокодацкого района Днепра.

Неизвестные вандалы изуродовали большое количество могил на кладбище.

По адресу Таромское, 169 км, улица Золотоосенняя кто-то сбил десятки памятников и надгробий.

В Facebook-сообществе «🇺🇦 МЫ ИЗ ТАРОМСКОГО» рассказывают, что одной женщине от увиденного стало плохо. К счастью, неравнодушные граждане быстро нашли лекарство и воду, чтобы привести женщину в чувство.

Сегодня мы сообщали, что на этом кладбище также изуродовали могилу военного, сорвали государственный флаг и сломали установленный крест.

Поиском виновных уже занимается Национальная полиция. Мотивы таких варварских поступков неизвестны.

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