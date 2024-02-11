В Днепре на ж/м Тополь у дороги выстроились десятки людей: в чем дело

В Днепре на ж/м Тополь десятки человек вышли с флагами Украины и баннерами.

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро«.

Местные жители вышли на акцию в поддержку военнопленных.

В эти выходные по всей Украине проходят акции-напоминания о военнопленных Мариупольского гарнизона.

С начала года Украине удалось успешно провести 3 больших обмена военнопленными, которые принесли счастливые известия в сотни украинских семей. К сожалению, более 1500 семей защитников «Азовстали», в том числе семьи азовцев, которые были основой сил обороны Мариуполя, ждут своих героев до сих пор, — говорится в сообщении Ассоциации семей защитников «Азовстали».

Акции в поддержку проходили сегодня в Киеве и Виннице.

Организаторы призывают не забывать о мужественных Героях и семьях военнопленных.

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