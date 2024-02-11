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У Дніпрі вандали понівечили могилу полеглого Героя

Сьогодні 11:51
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У Дніпрі вандали серйозно пошкодили могилу Героя, який загинув в боях за Україну.

Новости Днепра про У Дніпрі вандали понівечили могилу полеглого Героя

Про це повідомляє Facebook-спільнота “Файне місто Дніпро”.

У Дніпрі вандали сплюндрували могилу полеглого Героя. Зламали хрест!!! Пошкодили поховання. Зірвали прапор… Це люди?!, – йдеться у допису.

Обурливий інцидент трапився у Таромському на заході Новокодацького району міста.

Невідомі зловмисники завдали руйнувань могилі Андрія Козлова на кладовищі по вулиці Золотоосінній. Вони зламали хрест, викинули Держпрапор та пошкодили поховання.

Ведеться слідство, поліція шукає причетних до акту вандалізму. 

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