У Дніпрі вандали понівечили могилу полеглого Героя

У Дніпрі вандали серйозно пошкодили могилу Героя, який загинув в боях за Україну.

Про це повідомляє Facebook-спільнота “Файне місто Дніпро”.

У Дніпрі вандали сплюндрували могилу полеглого Героя. Зламали хрест!!! Пошкодили поховання. Зірвали прапор… Це люди?!, – йдеться у допису.

Обурливий інцидент трапився у Таромському на заході Новокодацького району міста.

Невідомі зловмисники завдали руйнувань могилі Андрія Козлова на кладовищі по вулиці Золотоосінній. Вони зламали хрест, викинули Держпрапор та пошкодили поховання.

Ведеться слідство, поліція шукає причетних до акту вандалізму.

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