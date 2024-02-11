У Таромському вандали понівечили десятки могил

Жахливий акт вандалізму стався у Таромському, на заході Новокодацького району Дніпра.

Невідомі вандали понівечили велику кількість могил на цвинтарі.

За адресою Таромське, 169 км, вулиця Золотоосіння хтось позбивав десятки пам’ятників та надгробків.

У Facebook-спільноті “🇺🇦 МИ З ТАРОМСЬКОГО” дописувачі розповідають, що одній жінці від побаченого стало зле. На щастя, небайдужі громадяни швидко знайшли ліки та воду, щоб привести жінку до тями.

Сьогодні ми повідомляли, що на цьому кладовищі також понівечили могилу військового, зірвали державний прапор та зламали встановлений хрест.

Пошуками винних вже займається Національна поліція. Мотиви таких варварських вчинків невідомі.

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