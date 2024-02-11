В Кривом Роге мужчина заставил своего несовершеннолетнего сына воровать стройматериалы со стадиона «Горняк»

Об этом сообщает сайт «На Часі«.
Житель города Кривой Рог осужден за кражу газоблоков за стадион «Горняк». К противоправным действиям он привлек и своего несовершеннолетнего сына.
Мужчина проходил мимо стадиона 1 января и увидел газоблоки, лежавшие под открытым небом.
Соблазнившись быстрыми деньгами, он решил украсть материалы. После того как он заверил своего сына в законности своих действий, они вдвоем вынесли 10 газоблоков в ближайшую лесополосу.
Охранники стадиона увидели воров и прекратили их незаконные действия. На суде обвиняемый признал свою виновную и получил 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.
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