В Кривом Роге мужчина заставил своего несовершеннолетнего сына воровать стройматериалы со стадиона «Горняк»

Жовтневый райсуд приговорил к 5 годам лишения свободы мужчину за кражу стройматериалов.

Об этом сообщает сайт «На Часі«.

Житель города Кривой Рог осужден за кражу газоблоков за стадион «Горняк». К противоправным действиям он привлек и своего несовершеннолетнего сына.

Мужчина проходил мимо стадиона 1 января и увидел газоблоки, лежавшие под открытым небом.

Соблазнившись быстрыми деньгами, он решил украсть материалы. После того как он заверил своего сына в законности своих действий, они вдвоем вынесли 10 газоблоков в ближайшую лесополосу.

Охранники стадиона увидели воров и прекратили их незаконные действия. На суде обвиняемый признал свою виновную и получил 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.

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