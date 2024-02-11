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  • У Кривому Розі чоловік змусив свого неповнолітнього сина красти будматеріали зі стадіону “Гірник”

У Кривому Розі чоловік змусив свого неповнолітнього сина красти будматеріали зі стадіону “Гірник”

Сьогодні 16:30
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Жовтневий райсуд засудив до 5 років позбавлення волі чоловіка за крадіжку будматеріалів.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік змусив свого неповнолітнього сина красти будматеріали зі стадіону

Про це повідомляє сайт “На часі”. 

Мешканець міста Кривий Ріг засуджений за крадіжку газоблоків за стадіону “Гірник”. До протиправних дій він залучив і свого неповнолітнього сина.

Чоловік проходив повз стадіону 1 січня і побачив газоблоки, які лежали просто неба.

Спокусившись швидкими грішми він вирішив вкрасти матеріали. Після того як він запевнив свого сина у законності своїх дій, вони удвох винесли 10 газоблоків до найближчої лісосмуги.

Охоронці стадіону побачили крадіїв та припинили їх незаконні дії. На суді обвинувачений визнав свою провинну і отримав 5 років позбавлення волі, з іспитовим терміном в 1 рік.

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Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік змусив свого неповнолітнього сина красти будматеріали зі стадіону Українська Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік змусив свого неповнолітнього сина красти будматеріали зі стадіону Русский

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