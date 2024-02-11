У Кривому Розі чоловік змусив свого неповнолітнього сина красти будматеріали зі стадіону “Гірник”

Жовтневий райсуд засудив до 5 років позбавлення волі чоловіка за крадіжку будматеріалів.

Про це повідомляє сайт “На часі”.

Мешканець міста Кривий Ріг засуджений за крадіжку газоблоків за стадіону “Гірник”. До протиправних дій він залучив і свого неповнолітнього сина.

Чоловік проходив повз стадіону 1 січня і побачив газоблоки, які лежали просто неба.

Спокусившись швидкими грішми він вирішив вкрасти матеріали. Після того як він запевнив свого сина у законності своїх дій, вони удвох винесли 10 газоблоків до найближчої лісосмуги.

Охоронці стадіону побачили крадіїв та припинили їх незаконні дії. На суді обвинувачений визнав свою провинну і отримав 5 років позбавлення волі, з іспитовим терміном в 1 рік.

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