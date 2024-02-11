На Дніпропетровщині вибухотехніки зібрали та знищили “врожай” ворожих дронів

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Ворог спрямував FPV-дрони із вибуховими пристроями на цивільну інфраструктуру району. Силами наших захисників їх вдало приземлили, бойова частина не здетонувала, — сказано у повідомленні поліції.
Працівники вибухотехнічної служби ГУНП за допомогою тротилової шашки знешкодили 4 ворожих дрони.
Майже кожен день агресор атакує Нікопольський район артилерією та БпЛА.
Спеціалісти з поліції та вибухотехнічні служби знаходять та знешкоджують ворожий металолом, щоб не наражати на небезпеку людей.
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