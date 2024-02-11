Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині 15-річний підліток впав з мосту на рейки

Сьогодні 13:41
просмотров

На Дніпропетровщині серйозно травмувався 15-річний хлопець.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 15-річний підліток впав з мосту на рейки

Про це повідомляє Інформатор.

Інцидент трапився 10 лютого у місті Марганець Дніпропетровської області.

За інформацією видання, хлопець забрався на міст, а згодом впав на рейки.

Юнака ушпиталили до лікарні. У нього діагностували електротравму, політравму та струс головного мозку.

Стан хлопчика наразі невідомий, обставини інциденту з’ясовуються. 

Нещодавно серед молоді великої популярності набув рух “руферів”. Підлітки полюбляли робити “селфі” та залізати на дахи, задля фото у соцмережах.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 15-річний підліток впав з мосту на рейкиУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині вибухотехніки зібрали та знищили “врожай” ворожих дронів
Новини Дніпра
Сьогодні 12:32
На Дніпропетровщині вибухотехніки зібрали та знищили “врожай” ворожих дронів

На території Нікопольського району Дніпропетровської області вибухотехніки поліції знешкодили чотири дрони.

У Дніпрі вандали понівечили могилу полеглого Героя
Новини Дніпра
Сьогодні 11:51
У Дніпрі вандали понівечили могилу полеглого Героя

У Дніпрі вандали серйозно пошкодили могилу Героя, який загинув в…

СК Дніпро-1 переграв туркменський “Аркадаг” з мінімальним рахунком
Сьогодні 10:31
СК Дніпро-1 переграв туркменський “Аркадаг” з мінімальним рахунком

СК Дніпро-1 переграв туркменський клуб "Аркадаг" на зборах у Туреччині.

Дніпро накрив густий туман: містян попереджають про небезпеку
Новини Дніпра
Сьогодні 09:54
Дніпро накрив густий туман: містян попереджають про небезпеку

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології попереджає мешканців Дніпра про сильний…

Наверх