На Дніпропетровщині 15-річний підліток впав з мосту на рейки

Про це повідомляє Інформатор.
Інцидент трапився 10 лютого у місті Марганець Дніпропетровської області.
За інформацією видання, хлопець забрався на міст, а згодом впав на рейки.
Юнака ушпиталили до лікарні. У нього діагностували електротравму, політравму та струс головного мозку.
Стан хлопчика наразі невідомий, обставини інциденту з’ясовуються.
Нещодавно серед молоді великої популярності набув рух “руферів”. Підлітки полюбляли робити “селфі” та залізати на дахи, задля фото у соцмережах.
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