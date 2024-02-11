На Днепропетровщине взрывотехники собрали и уничтожили «урожай» вражеских дронов

На территории Никопольского района Днепропетровской области взрывотехники полиции обезвредили четыре дрона.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Враг направил FPV-дроны со взрывчатыми устройствами на гражданскую инфраструктуру района. Силами наших защитников их удачно приземлили, боевая часть не сдетонировала, — говорится в сообщении полиции.

Сотрудники взрывотехнической службы ГУНП с помощью тротиловой шашки обезвредили 4 вражеских дрона.

Почти каждый день агрессор атакует Никопольский район артиллерией и БпЛА.

Специалисты из полиции и взрывотехнические службы находят и обезвреживают вражеский металлолом, чтобы не подвергать опасности людей.

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