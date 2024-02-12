У Нікополі піймали підозрюваного у вбивстві заступника міського голови: деталі злочину

Підозрюваного у вбивстві заступника міського голови Нікополя Віталія Журавльова затримано. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.
Як розповів очільник ОВА Сергій Лисак, ймовірному вбивці 33 років. До злочину підозрюваний готувався близько чотирьох місяців, а 8 лютого наважився здійснити задумане. Аби убити заступника мера Нікополя, зловмисник два десятки разів вистрелив у автівку, а потім кинув гранату, через що машина загорілася. Водій загинув на місці.
Після цього зловмисник втік з місця події та переховувався в орендованій квартирі, а перед цим сховав знаряддя вбивства у лісосмузі, закопавши мішок в землю.
Однак через кілька днів правоохоронці знайшли убивцю. Це місцевий мешканець.
Нині затриманий під вартою. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили зброю та патрони, повідомили у прокуратурі.
Наразі за клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
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