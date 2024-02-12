Отключение электроэнергии в Днепре: кто останется без света в понедельник

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Сегодня, 12 февраля, в Днепре будут выключать свет в некоторых домах ориентировочно с 8:00 до 17:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, сегодня будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Строителей: 30;

ул. Новокрымская: 3, 7;

ул. Шинная: 1-7 (нечетные), 8, 11, 13, 17-Е, 19, 27;

просп. Богдана Хмельницкого: 26-А, 28-30, 32, 32-А, 34-37, 39, 41, 43-А, 45, 47, 48, 49-А, 65, 116.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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