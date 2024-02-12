Отключение электроэнергии в Днепре: кто останется без света в понедельник

Сегодня, 12 февраля, в Днепре будут выключать свет в некоторых домах ориентировочно с 8:00 до 17:00.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, сегодня будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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