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Отключение электроэнергии в Днепре: кто останется без света в понедельник

Сегодня 07:00
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Новости Днепра про Отключение электроэнергии в Днепре: кто останется без света в понедельник

Сегодня, 12 февраля, в Днепре будут выключать свет в некоторых домах ориентировочно с 8:00 до 17:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, сегодня будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Строителей: 30;
  • ул. Новокрымская: 3, 7;
  • ул. Шинная: 1-7 (нечетные), 8, 11, 13, 17-Е, 19, 27;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 26-А, 28-30, 32, 32-А, 34-37, 39, 41, 43-А, 45, 47, 48, 49-А, 65, 116.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про Отключение электроэнергии в Днепре: кто останется без света в понедельникУкраїнська Новости Днепра про Отключение электроэнергии в Днепре: кто останется без света в понедельникРусский

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