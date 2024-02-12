У Дніпрі на “зебрі” ВАЗ збив 19-річну дівчину

Постраждалу госпіталізували до лікарні!

У неділю, 11 лютого, у Дніпрі на Криворізькому шосе сталася аварія – там водій автомобіля “ВАЗ” збив 19-річну дівчину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

У результаті ДТП постраждала отримала травми, її госпіталізували до лікарні.

Усі обставини аварії будуть з’ясовувати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині рятувальники дістали тіло жінки з річки Саксагань.

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