У Дніпрі на “зебрі” ВАЗ збив 19-річну дівчину

У неділю, 11 лютого, у Дніпрі на Криворізькому шосе сталася аварія – там водій автомобіля “ВАЗ” збив 19-річну дівчину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу.
Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.
У результаті ДТП постраждала отримала травми, її госпіталізували до лікарні.
Усі обставини аварії будуть з’ясовувати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині рятувальники дістали тіло жінки з річки Саксагань.
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