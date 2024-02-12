Убийство украинского баскетболиста в Германии: в МИД сообщили, что нападавшего задержали

В Германии вечером 10 февраля неизвестные напали на украинских баскетболистов Владимира Ермакова и Артема Козаченко, которые выступали за молодежную команду «ART Giants» (U-19).
К сожалению, врачи не смогли спасти 17-летнего Ермакова, а Козаченко остается в реанимации.
Позже в Министерстве иностранных дел прокомментировали это преступление. Спикер МИД Олег Николенко написал, что ведомство взяло на особый контроль расследование убийства украинского баскетболиста. Полиция уже задержала нападавшего. Продолжаются следственные действия.
По имеющейся информации, полиция уже задержала нападавшего. Продолжаются следственные действия. Консульское учреждение также контролирует лечение другого пострадавшего украинца. Ему оказывается необходимая медицинская помощь в больнице Эссена. Состояние нашего гражданина стабильное, угроз его жизни нет, – написал Олег Николенко.
Напомним, ранее мы писали, что в Никополе поймали подозреваемого в убийстве заместителя мэра: детали преступления.
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