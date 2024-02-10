У Дніпрі зіткнулися Volkswagen та Audi: у ДТП постраждали двоє людей

Дорогу не поділили два джипи Volkswagen та Audi. Про це повідомляє Інформатор.
Внаслідок зіткнення Volkswagen влетів у дерево. Від удару постраждали двоє пасажирів.
За попередньою інформацією, Volkswagen рухався вниз по Січових Стрільців, а Audi – по другорядній полосі. Останній не надав перевагу у русі Volkswagen, через що автівки зіткнулися.
Тривалий час рух по даній ділянці дороги був ускладнений.
Інцидент стався близько 15 години. Обставини події буде з’ясовувати слідчий з ДТП.
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Козенко Антон
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