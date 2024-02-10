На Бахмутському напрямку загинув воїн з Дніпропетровщини Олександр Сагайдак

В боях за Україну загинув Герой з Зеленодольську Дніпропетровської області Олександр Сагайдак.

Про це повідомляє Зеленодольська міська територіальна громада у Телеграм.

Чоловік загинув виконуючи бойове завдання поблизу н.п. Іванівське Бахмутського району Донецької області.

Чоловік 1968 року народження вступив до лав ЗСУ у перші дні повномасштабного вторгнення.

Непоправна втрата для рідних, близьких, друзів, для кожного жителя Зеленодольської громади. Низько схиляємо голову перед загиблим, який до останнього подиху залишався вірним військовій присязі, – сказано у повідомленні.

Редакція висловлює щирі співчуття родині, близьким та побратимам Героя.

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