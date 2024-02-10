В Днепре столкнулись Volkswagen и Audi: в ДТП пострадали два человека

Сегодня в Днепре на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Подолинского произошло ДТП.

Дорогу не поделили два внедорожника Volkswagen и Audi. Об этом сообщает Информатор.

В результате столкновения Volkswagen влетел в дерево. От удара пострадали два пассажира.

По предварительной информации, Volkswagen двигался вниз по Сечевым Стрельцам, а Audi – по второстепенной полосе. Последний не предпочел в движении Volkswagen, из-за чего автомобили столкнулись.

Длительное время движение по данному участку дороги было затруднено.

Инцидент произошел около 15 часов. Обстоятельства произошедшего будет выяснять следователь по ДТП.

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