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На Дніпропетровщині 43-річного чоловіка забили до смерті: підозрюваного затримали

Сьогодні 14:54
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У місті Павлоград Дніпропетровської області нападник забив до смерті 43-річного чоловіка.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 43-річного чоловіка забили до смерті: підозрюваного затримали

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний“.

Злочин стався вранці 9 лютого. Тіло без ознак життя з травмами та забоями знайшли того ж дня о 14 годині.

Оперативники кримінальної поліції Павлоградського районного відділу поліції встановили і затримали зловмисника в порядку статті 208 КПК України. Ним виявився 36-річний раніше судимий місцевий житель, – йдеться у повідомленні.

Сьогодні поліція затримала підозрюваного у вбивстві. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. 

Триває слідство по даній справі. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині 43-річного чоловіка забили до смерті: підозрюваного затрималиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині 43-річного чоловіка забили до смерті: підозрюваного затрималиРусский

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