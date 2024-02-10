На Дніпропетровщині 43-річного чоловіка забили до смерті: підозрюваного затримали

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний“.
Злочин стався вранці 9 лютого. Тіло без ознак життя з травмами та забоями знайшли того ж дня о 14 годині.
Оперативники кримінальної поліції Павлоградського районного відділу поліції встановили і затримали зловмисника в порядку статті 208 КПК України. Ним виявився 36-річний раніше судимий місцевий житель, – йдеться у повідомленні.
Сьогодні поліція затримала підозрюваного у вбивстві. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Триває слідство по даній справі.
Читайте також:
Автор:
Поліція затримала раніше судиму 53-річну жінку за збут метадону.
Сьогодні вночі на вулиці Передова трапилася ДТП.
Сьогодні на вулиці Центральна села Бабайківка Царичанської селищної територіальної громади Дніпровського…
Сьогодні вночі країна-агресор обстрілювала Нікополь з важкої артилерії.