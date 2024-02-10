На Дніпропетровщині 43-річного чоловіка забили до смерті: підозрюваного затримали

У місті Павлоград Дніпропетровської області нападник забив до смерті 43-річного чоловіка.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний“.

Злочин стався вранці 9 лютого. Тіло без ознак життя з травмами та забоями знайшли того ж дня о 14 годині.

Оперативники кримінальної поліції Павлоградського районного відділу поліції встановили і затримали зловмисника в порядку статті 208 КПК України. Ним виявився 36-річний раніше судимий місцевий житель, – йдеться у повідомленні.

Сьогодні поліція затримала підозрюваного у вбивстві. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Триває слідство по даній справі.

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