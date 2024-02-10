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На Дніпропетровщині поліція затримала 53-річну жінку за збут метадону

Сьогодні 13:12
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Поліція затримала раніше судиму 53-річну жінку за збут метадону.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині поліція затримала 53-річну жінку за збут метадону

Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.

Поліцейські Новомосковського районного відділу поліції  задокументували незаконну діяльність жительки  одного з селищ Новомосковського району. Правоохоронці  встановили, що “потенційні покупці” приходили до зловмисниці додому та отримували “товар” з рук в руки. 

У жінку в ході обшуку вилучили мобільний телефон, гроші, пігулку метадону та сліп-пакети з кристалічною речовиною.

Затриманій повідомили про підозру за  ч. 1 ст. 307 (зберігання та збут наркотичних речовин) ККУ.

Вилучені речовини відправили на експертизу, жінці загрожує до 8 років позбавлення волі. 

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