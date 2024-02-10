На Дніпропетровщині поліція затримала 53-річну жінку за збут метадону

Поліція затримала раніше судиму 53-річну жінку за збут метадону.

Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.

Поліцейські Новомосковського районного відділу поліції задокументували незаконну діяльність жительки одного з селищ Новомосковського району. Правоохоронці встановили, що “потенційні покупці” приходили до зловмисниці додому та отримували “товар” з рук в руки.

У жінку в ході обшуку вилучили мобільний телефон, гроші, пігулку метадону та сліп-пакети з кристалічною речовиною.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 1 ст. 307 (зберігання та збут наркотичних речовин) ККУ.

Вилучені речовини відправили на експертизу, жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.

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