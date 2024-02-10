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  • В Днепропетровской области полиция задержала 53-летнюю женщину за сбыт метадона

В Днепропетровской области полиция задержала 53-летнюю женщину за сбыт метадона

Сегодня 13:12
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Полиция задержала ранее судимую 53-летнюю женщину за сбыт метадона.

Новости Днепра про В Днепропетровской области полиция задержала 53-летнюю женщину за сбыт метадона

Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.

Полицейские Новомосковского районного отдела полиции задокументировали незаконную деятельность жительницы одного из поселков Новомосковского района. Правоохранители установили, что «потенциальные покупатели» приходили к злоумышленнице домой и получали «товар» из рук в руки.

У женщины в ходе обыска изъяли мобильный телефон, деньги, таблетку метадона и слип-пакеты с кристаллическим веществом.

Задержанной сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 307 (хранение и сбыт наркотических веществ) УКУ.

Изъятые вещества отправили на экспертизу, женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

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