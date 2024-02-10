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Враг ночью обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии

Сегодня 08:45
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Сегодня ночью страна-агрессор обстреливала Никополь из тяжелой артиллерии.

Новости Днепра про Враг ночью обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ночью русская армия ударила по Никополю. оккупанты произвели несколько выстрелов из тяжелой артиллерии. К счастью, погибших и пострадавших нет, — заявил глава ОВА.

В других общинах Днепропетровска ночь прошла спокойно, без вражеских атак.

В настоящее время в Днепре и области объявлена воздушная тревога.

Также ночью захватчики атаковали Украину 31 ударным БпЛА типа Shahed-136/131. К сожалению, попали по АЗС в Харькове, разрушены 14 домов, погибли 4 взрослых и 3 детей.

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