Враг ночью обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Ночью русская армия ударила по Никополю. оккупанты произвели несколько выстрелов из тяжелой артиллерии. К счастью, погибших и пострадавших нет, — заявил глава ОВА.
В других общинах Днепропетровска ночь прошла спокойно, без вражеских атак.
В настоящее время в Днепре и области объявлена воздушная тревога.
Также ночью захватчики атаковали Украину 31 ударным БпЛА типа Shahed-136/131. К сожалению, попали по АЗС в Харькове, разрушены 14 домов, погибли 4 взрослых и 3 детей.
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