Враг ночью обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии

Сегодня ночью страна-агрессор обстреливала Никополь из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ночью русская армия ударила по Никополю. оккупанты произвели несколько выстрелов из тяжелой артиллерии. К счастью, погибших и пострадавших нет, — заявил глава ОВА.

В других общинах Днепропетровска ночь прошла спокойно, без вражеских атак.

В настоящее время в Днепре и области объявлена воздушная тревога.

Также ночью захватчики атаковали Украину 31 ударным БпЛА типа Shahed-136/131. К сожалению, попали по АЗС в Харькове, разрушены 14 домов, погибли 4 взрослых и 3 детей.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: